Thomas Tuchel sier han ikke har noe personlig problem med Jude Bellingham etter å ha utelatt ham fra samtalen

Englands landslagssjef, Thomas Tuchel, har offentliggjort troppen til VM-kvalifiseringskampene neste uke, og noen har blitt overrasket over at han har utelatt Real Madrid-stjernen Jude Bellingham.

"Den siste leiren var for bare tre og en halv uke siden, og lagarbeidet og ånden var på høyeste nivå. Derfor bestemte vi oss for å invitere den samme gruppen til denne leiren ", sa Tuchel, som kalte inn de samme spillerne som knuste Serbia 5-0 i september.

Mange journalister husker da Thomas Tuchel kalte Bellingham "frastøtende" i fjor, noe som tvang ham til å be om unnskyldning og nyansere ordene om 22-åringens raseriutbrudd. De spurte den tyske treneren om han hadde et problem med midtbanespilleren, men han forsikret at han ikke hadde det, og avgjørelsen om å utelate ham virker mest relatert til hans trege sesongstart (han har ennå ikke fullført en hel kamp med Real Madrid etter å ha kommet tilbake fra skulderskade).

"Han er en spesiell spiller, og for spesielle spillere kan det alltid være spesielle regler. Men vi bestemte oss for å holde fast ved den enkle beslutningen om å invitere den samme gruppen. Jude fortjener alltid å være her. Det er også situasjonen at han ikke helt har funnet rytmen igjen i Real Madrid", sa Thomas Tuchel (via BBC).

Tuchel forklarte at han snakket med Tuchel på telefon og at Jude ønsket å dra, og forsikret at han ikke har et personlig problem med Bellingham, og heller ikke med Phil Foden og Jack Grealish, som også er utelatt fra laget. "Phil er tilbake og påvirker og avgjør kamper for Manchester City. Jack er veldig nær ved å være tilbake til den beste versjonen av seg selv".

