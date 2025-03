Thomas Tuchels debut som engelsk landslagstrener starter i morgen: VM-kvalifiseringen står på spill

HQ

Thomas Tuchel debuterer som engelsk landslagssjef på fredag, fem måneder etter at det ble annonsert. Nok tid til å legge støvet på kontroversen rundt ansettelsen av en tysk landslagssjef. Tuchel, som tidligere har vært i klubber som Chelsea, der han vant Champions League i 2021, og Bayern München, der han jobbet med Harry Kane, erstattet Gareth Southgate med mål om å vinne VM 2026.

For å gjøre det må Three Lions lykkes i VM-kvalifiseringskampene i 2026, som begynner denne uken, fredag 21. mars, med en kamp mot Albania, et land som England alltid har vunnet i de seks kampene som har blitt spilt mellom de to.

England har på papiret en veldig enkel gruppe: Det er gruppe K i VM-kvalifiseringen, sammen med Latvia (som de møter 24. mars). Senere møter de Andorra 6. september og Serbia 13. november. Å vinne gruppen vil gi dem kvalifisering, mens en andreplass vil gi dem en ny sjanse gjennom sluttspillet.

En enkel vei til VM neste år, selv om de helt sikkert vil savne å ikke være i kvartfinalen i Nations League sammen med Tuchels eget Tyskland, Spania, Frankrike eller Danmark, en mulighet de gikk glipp av da de ble degradert til Nations League B i 2023. I november i fjor, med Lee Carlsley som midlertidig trener, sikret de seg opprykk til Nations League A igjen, men det blir først i neste utgave, etter VM.