Thomas Was Alone kommer til Switch senere denne måneden

Det anerkjente indiespillet Thomas Was Alone var først bare et Flash-basert nettleserspill i 2010, men så begynte det å innta flere og flere plattformer som PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, iOS, Android, Xbox One, PlayStation 4 og Wii U. Forrige oktober avslørte utvikleren Mike Bithell de gode nyhetene at spillet faktisk skal komme til Switch i løpet av første kvartal av 2021, og nå har vi en konkret dato.

Via Twitter annonserte Bithell at Thomas Was Alone kommer til Switch den 19. februar som en spesiell port av AntWorkshop. Og du kan til og med prøve det selv før du kjøper:

"Play the demo now on the eShop, and pre-order with a nifty 20% discount. Tell everyone. Party like it's 2012."

Sjekk ut annonseringstraileren til Switch-utgaven nedenfor.