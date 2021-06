Thor: Love and Thunder er ferdigfilmet

Du ser på Annonser

Det er fortsatt nesten et år til Thor: Ragnarok-oppfølgeren skal ha premiere om alt går som planlagt, men nå har vi i alle fall fått et meget godt tegn på at filmen faktisk vil komme neste mai.

Chris Hemsworth har nemlig delt følgende bilde og beskjed på Instagramprofilen sin.

"Der er vi ferdige med Thor: Love and Thunder. Det er også nasjonal ikke flex-dag, så jeg tenkte dette superavslappede bildet var passende. Filmen vil være spinnvill moro og vil også kunne trekke i en hjertetråd eller to. Mye kjærlighet og mye torden! Takk til hele rollebesetningen og gjengen som gjorde dette til atter en utrolig Marvel-reise. Fest setebeltene, vær klar og ser dere i kinoer!! @taikawaititi @marvelstudios @jasinboland"

Hovedrolleinnhaveren bekrefter altså at filmingen av Thor: Love and Thunder er ferdig, så da gjenstår bare spesielleffektene, klippingen og slik før vi får se Hemsworth som Thor, Taika Waititi som Korg, Natalie Portman som Jane og så videre på kino.