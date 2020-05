Thor: Ragnarok- og 1917-skaperne skal lage Star Wars-film

Taika Waititi var ikke akkurat en velkjent navn før 2017, men så fikk han ansvaret for Thor: Ragnarok og plutselig ble han verdenskjent. Siden den gang har han vunnet Oscar for Jojo Rabbit. Sannelig fikk han æren av å regissere siste episode av The Mandalorian også, og han gjorde tydeligvis en såpass god jobb at Disney lot seg imponere.

For Lucasfilm kan avsløre at Waititi har fått ansvaret for å lage en ny storslått Star Wars-film sammen med Krysty Wilson-Cairns som blant annet skrev den fremragende filmen 1917. En meget interessant blanding spør du meg, så det skal bli spennende å se hva fremtiden bringer med to bak roret.