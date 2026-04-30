Thor-regissør ønsker å se karakteren få sin egen film i Logan-stil

Folk likte den første Thor-filmen, men da Thor: The Dark World kom, og det virket som om dramatikken og spissfindigheten hadde økt for mye, var fansen glad for å se oss gå i en annen retning med Thor: Ragnarok. Så skiftet meningene igjen da morsomme Thor holdt seg litt for lenge i Thor: Love and Thunder.

Nå ønsker regissøren av den opprinnelige Thor Kenneth Branagh å se en helt annen versjon av karakteren. Noe i likhet med hvordan Hugh Jackman sendte Wolverine av gårde med Logan. "Jeg vil gjerne se Chris Hemsworth og de andre ha sin egen individuelle siste historie som tar Thor inn i et strålende tussmørke", sa Branagh i en samtale med Business Insider.

Branagh har et ganske spesielt forhold til Thor. Etter å ha laget tre filmer som ikke ble noen suksess, gikk han til Marvel og pitchet sin egen Thor film. I MCUs tidlige dager var Feige og co. ikke helt sikre på suksessen de ville ha med disse karakterene, og Branagh fikk derfor en sjanse. Dessverre trengte han en pause etter et par intense innspillinger, og kom ikke tilbake til MCU.

"Jeg var definitivt klar for en til, men ikke akkurat da. Marvel-opptak er intense. Marvel-postproduksjonen er enda mer intens - veldig spennende, men superintensiv. Jeg trengte definitivt å lukte på rosene. Kevin Feige var veldig forståelsesfull, og det var skuespillerne også. Jeg trengte en pause. En del av meg ville gjerne avslutte forholdet mitt med den karakteren. Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre mer, og jeg hadde faktisk et par ideer, mer i retning av James Mangolds briljante Logan", forklarte Branagh.