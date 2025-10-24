Thor, Storm og Hulken slår seg sammen i Crime 101

Neste år vil krimfans strømme til kinoene, ettersom Sony Pictures nettopp har avduket en titt på den kommende nye filmen kjent som Crime 101. Det er en intens film med en stjernespekket rollebesetning med noen Marvel veteraner på rollelisten, der Chris Hemsworth (Thor) er hovedrolleinnehaveren sammen med Mark Ruffalo (Hulk), Halle Berry (Storm) og til og med Barry Keoghan (Druig).

Premisset for denne filmen er at Ruffalo spiller en detektiv som er ute etter å finne og stoppe en dyktig leiemorder og skurk spilt av Hemsworth. Det er et typisk katt og mus-oppsett, men med Los Angeles og byens øvre elite som glitrende bakteppe.

Det offisielle sammendraget forklarer i sin helhet: "I den snirklete, stilige krimthrilleren Crime 101 er Davis en unnvikende tyv som har mystifisert politiet med sine kupp med høy innsats. Han planlegger sitt største kupp noensinne - i håp om at det blir hans siste - når han kolliderer med Sharon, en desillusjonert forsikringssjef som han blir tvunget til å samarbeide med, og Orman, en rivaliserende tyv med langt mer urovekkende metoder enn Davis. Etter hvert som millionkuppet nærmer seg, nærmer den nådeløse etterforskeren Lubesnik seg operasjonen, noe som gjør innsatsen enda høyere, og grensen mellom jeger og jaget begynner å viskes ut. Hver av dem blir snart tvunget til å konfrontere kostnadene ved sine respektive valg - og innse at det ikke finnes noen vei tilbake."

Crime 101 er basert på en novelle av Don Winslow, og filmen er regissert av Bart Layton etter et manus av Layton. På rollelisten finner vi også et par andre interessante navn, som Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh og Nick Nolte. Når det gjelder premieredatoen, er Crime 101 forventet å komme på kino i februar 2026, og du kan se traileren for filmen nedenfor.