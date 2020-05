THQ Nordic bytter flere lisenser med Koch Media i ny avtale

THQ Nordic har kjøpt opp en rekke lisenser som en gang var populære, eller som bare klarte å samle et relativt stort publikum, med et løfte om å gjenopplive seriene via nye spill.

De har derfor mildt sagt et hav av spill på gang, men nå har de bestemt seg for å bytte bort noen lisenser i en noe bisarr transaksjon. THQ Nordic har nemlig avslørt med et Pokémon-inspirert bilde på Twitter at de har bestemt seg for å bytte to store lisenser mot fire mindre med Koch Media.

Mer spesifikt bytter de Painkiller- og Red Faction-lisensen mot Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight og Singles: Flirt Up Your Life.

"THQ Nordic trades Painkiller & Red Faction for Koch Media's Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight & Singles: Flirt Up Your Life! Koch waves farewell as their IPs are transferred. „Take good care of them!""

Avtalen kritiseres av fans som sier at THQ Nordic har byttet en Charizard mot en Diglett.