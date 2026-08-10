THQ Nordic har 29 spill under utvikling, hvorav 12 ennå ikke er kunngjort

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Før helgen, på fredag ettermiddag, arrangerte utgiveren THQ Nordic sin årlige Showcase, et arrangement der de viste frem og satte søkelyset på de mange prosjektene og titlene de har under aktiv produksjon. Da arrangementet var over og selskapet var ferdig med å vise frem det de ønsket å fremheve i år, fulgte de opp med noen nyheter om hva fremtiden har i vente.

THQ Nordic har bekreftet at de for øyeblikket har 29 spill under utvikling, hvorav 12 av disse titlene ennå ikke er annonsert, selv etter Showcase-arrangementet. Ja, 12 flere hemmeligheter å dele med fansen på et senere tidspunkt.

Det er uklart hva disse uannonserte prosjektene kan være, men med tanke på hvor ofte det kommer ut 3D-plattformspill med SpongeBob SquarePants, kan vi bare forvente at et nytt er på vei fra Purple Lamp, samtidig som suksessen til Reanimal forhåpentligvis betyr at Tarsier Studios jobber med mer utover DLC-ene til spillet. På samme måte har vi ikke hørt mye fra Black Forest Games på en stund, så kanskje en ny «Destroy All Humans!»-tittel er på vei en gang.

Ingenting av dette er bekreftet, da vi bare spekulerer, men det får det i alle fall til å virke som om det er en god tid å være THQ Nordic-fan.