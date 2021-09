THQ Nordic kjører jubileumssalg på Steam med rabatter på opp til 90%

HQ

For å feire sitt 10-årsjubileum holder THQ Nordic nå et stort salg på Steam frem til den 23. september. I denne perioden har noen av utgiverens største titler så mye som 90% rabatt, og Titan Quest: Anniversary Edition samt det første Jagged Alliance gis bort helt gratis. Nedenfor har vi noen anbefalinger:

Biomutant - 34% rabatt

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - 67% rabatt

Desperados III - 60% rabatt

Darksiders Genesis - 67% rabatt

Destroy All Humans! -67% rabatt

THQ Nordic kjørte for øvrig en livestream for 10-årsjubileet på fredag der de annonserte seks helt nye titler. Dette inkluderte en remake av Destroy All Humans 2, et nytt 3D-plattformspill med Svampebob som heter The Cosmic Shake og en ny installasjon i MX vs. ATV-serien.