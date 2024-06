THQ Nordic kommer med to uannonserte titler til Gamescom

HQ

De siste årene har THQ Nordic arrangert sitt eget arrangement i august, og 2024 er intet unntak. I motsetning til i fjor, vil de imidlertid være til stede på Gamescom i år, hvor de lover å ta med seg to uannonserte titler i en fersk pressemelding sendt til Gamereactor.

Når det faktisk er tid for showet, vil vi vite hvilke spill de er, fordi de vil bli presentert litt før :

"Vi har ytterligere to titler som kan spilles i Köln, men vi holder dem under omslag for nå. Følg med for kunngjøringen av dem rett før gamescom åpner 21. august"

De gir oss en liten pekepinn ved å skrive hvor mange bokstaver det er i hver tittel :

- _ _ _ _ _ _ _ _ (aka "uannonsert spill #1")

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Under Gamescom vil de også vise frem Gothic Remake, Disney Epic Mickey: Rebrushed og Titan Quest II. THQ Nordics egen fremvisning vil bli avholdt 2. august.