THQ Nordics årlige Digital Showcase kommer tilbake i august

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Like etter at Capcom kunngjorde planer om å arrangere et Spotlight-showcase senere denne uken, har nå THQ Nordic kommet på banen og er klar til å dele en oppdatering om sitt årlige Digital Showcase.

Arrangementet kommer tilbake denne sommeren, nærmere bestemt 7. august kl. 21. Når det gjelder hva det vil by på, blir vi fortalt at vi kan forvente et «tettpakket program med ferske oppdateringer og nyheter om et bredt spekter av våre viktigste IP-er», og at dette vil omfatte både "etterlengtede avsløringer (utgivelsesdatoer!!!)".

Selv om den fullstendige listen over titler som skal vises i programmet først blir kjent når sendingen er over, er noen få allerede bekreftet, og følgende vil by på nyheter og oppdateringer gjennom presentasjonen.



Titan Quest II



Wreckfest 2



The Guild - Europa 1410



Fatekeeper



Expeditions: Samurai



The Eternal Life of Goldman



Way of the Hunter 2



THQ Nordic opplyser også at vi kan forvente at flere bekreftede titler vil bli offentliggjort «etter hvert som vi nærmer oss showtime.»