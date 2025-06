THQ Nordics Digital Showcase er tilbake i august

HQ

THQ Nordic THQ Nordic har kunngjort at de vil fortsette sin årlige sommertradisjon med å arrangere en Digital Showcase i august. Dette har blitt bekreftet av utgiveren, som avslører at årets arrangement er planlagt å finne sted 1. august kl. 20:00 BST / 21:00 CEST, og at showet vil inneholde følgende.

"Årets showcase lover en fest med kunngjøringer av verdenspremierer, ferske oppdateringer på tidligere annonserte titler (ja, inkludert noen etterlengtede utgivelsesdatoer), og - du gjettet det - noen overraskelser vi ikke allerede har antydet ... eller gjorde vi det?"

Når det gjelder hva THQ Nordic kan referere til her, utdyper utgiveren og bekrefter at Gothic 1 Remake, Titan Quest II, Reanimal, The Eternal Life of Goldman, og Wreckfest 2 absolutt vil være til stede, inkludert "noen ess" som utgjør "mørkt og spennende eller fargerikt og hjertevarmende eller til og med et ekte familiespill - og et par som ingen forventer (Nei, det er fortsatt ikke den spanske inkvisisjonen - beklager)."

Den nøyaktige varigheten av showet er ennå ikke nevnt.