Threads of Time vist i enda en fantastisk trailer

På fjorårets Tokyo Game Show fikk vi se det nesten latterlig stilige rollespillet Threads of Time, inspirert av japanske klassikere som Secret of Mana, Chrono Trigger og Final Fantasy.

For å virkelig bevare retrofølelsen er spillet utviklet med Unreal Engine 5 for sømløst å blande vakker pikselkunst med moderne HD- og lyseffekter på samme premisser som Team Asanos titler (Octopath Traveler, Bravely Default 2, Live a Live, og Dragon Quest III HD-2D Remake).

Årets Tokyo Game Show var den perfekte anledningen til å vise frem tittelen igjen, denne gangen med litt mer fokus på gameplay enn tidligere - men den ser like nydelig ut som alltid. Dessverre vet vi fortsatt ikke når det vil bli utgitt, men de bekreftede formatene er PC og Xbox.

Ta en titt og nyt nedenfor.