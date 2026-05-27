En loppemarkedssimulator med en herlig 90-tallsestetikk, strålende pikselkunst og en generelt koselig atmosfære - kan dette bli en hit? Både ja og nei. Det grunnleggende premisset er gjennomgående fornøyelig og godt skrudd sammen, men enkelte aspekter reiser spørsmål som vil plage noen mer enn andre. Personlig befinner jeg meg et sted midt imellom. Jeg liker mye av det Thrifty Business prøver å gjøre, men jeg er ikke alltid like overbevist av alt spillet velger å fokusere på.

Spillet begynner med at du overtar en forretning når den forrige eieren, en eldre dame, har bestemt seg for å stenge butikken og vie seg til pensjonisttilværelsen. Du vet, bridge, kryssord og boule. Du skaper karakteren din i en vellaget, men noe sparsommelig karakterredigerer, og så er det stort sett rett inn i en karriere i brukthandelen.

Selv startmenyen gir deg et glimt av hvor fantastisk dette spillet er.

Jeg liker oppsettet; du kjøper esker fulle av ting folk ikke vil ha for nesten ingenting - noe av det koster absolutt ingenting - og så ordner du det pent i hyller, på bord og klesstativer. Du får bonuspoeng for å sortere ting i kategorier og etter farge, så det er verdt å bruke litt tid på å faktisk plassere ting der de hører hjemme. Det er ikke helt enkelt i begynnelsen, for du starter bokstavelig talt fra scratch og har knapt nok tilgang til en skikkelig hylle i starten av spillet.

Etter hvert får du råd til å kjøpe flere møbler, flere esker med kuriositeter og til og med låse opp flere rom slik at du kan utvide forretningen skikkelig. Et klassisk oppsett og koselig på alle måter. Du får også brev fra kunder som ønsker at du skal holde øye med visse produkter som kommer inn. Tanken er at kundene skal bli mer enn bare kunder - de skal også bli vennene dine. Innimellom deler de livshistorier og problemer, men det engasjerer meg egentlig aldri, det kommer mest i veien for å fortsette å pakke opp og sortere alt fra hundeleker til gamle bærbare datamaskiner.

Her snubler spillet litt i seg selv ved å prøve å være mer enn det trenger å være. For meg fungerer spillet best når det holder seg til kjernekonseptet: å drive en liten, sjarmerende bruktbutikk der gleden ligger i å kjøpe varer, sortere dem, omorganisere butikken og sakte bygge opp en virksomhet fra bunnen av. Når spillet begynner å forgrene seg til sosiale sidespor og temakvelder, mister det av og til fokus, ikke fordi ideene i seg selv er dårlige, men fordi de ikke alltid føles helt forankret i spillopplevelsen, som faktisk er den sterkeste delen.

Et tydelig eksempel er muligheten til å organisere ulike arrangementer for å tiltrekke seg flere kunder. Det første du arrangerer er en storslått åpning der du serverer forfriskninger og feirer åpningen av loppemarkedet, og dette passer naturlig inn i konteksten. Det er småskala, jordnært og går hånd i hånd med spillets varme tone. Når neste tema derimot er "Skeiv date", føles det mer som om spillet plutselig vil si noe større enn mekanikken og verdenen egentlig kan bære. Ikke fordi temaet i seg selv er problematisk - snarere tvert imot - men fordi det i akkurat denne sammenhengen føles litt påklistret. Et loppemarked kan absolutt være en sosial møteplass, men her skulle jeg gjerne sett at spillet hadde utviklet den ideen mer organisk, i stedet for å slenge inn en ferdiglaget hendelse som egentlig ikke har noen dramatisk eller mekanisk tyngde.

Du starter med et rom...

Det hadde nok fungert bedre om spillets kunderelasjoner, byens sosiale liv eller loppemarkedets rolle som lokal møteplass hadde vært mer utviklet. Da kunne et slikt tema ha føltes som en naturlig del av verdenen. I stedet blir det ett av flere eksempler på hvordan Thrifty Business noen ganger ser ut til å ville være både en koselig butikksimulator, et relasjonsspill og en samfunnskommentar på en gang, uten at de ulike delene egentlig får nok plass. Resultatet er ikke støtende eller spillødeleggende, bare litt merkelig plassert.

Men det er ikke noe som ødelegger spillet for meg. Det er mer en detalj som skurrer litt i helheten, et eksempel på hvordan spillet av og til mister sin egen styrke når det prøver å forgrene seg. For når Thrifty Business bare lar meg pakke opp gamle hundeleker, sortere falmede VHS-kassetter og bygge byens mest velorganiserte skrotbutikk, er det faktisk veldig fint. Et koselig spill for avslappet, avslappet spilling.

Jeg skulle gjerne sett at det fantes flere ulike typer oppbevaringsmuligheter og noen andre typer gjenstander. Du kan låse opp flere etter hvert, men det er for det meste mer av det samme. Forhåpentligvis får vi se mer innhold fra Spellgarden Games - men for øyeblikket er det litt sparsomt.

... og snart vil du ha flere.

Jeg liker den grafiske stilen. Pikslene sitter som de skal, og estetikken er tvers igjennom sjarmerende. Jeg har en svakhet for denne fargerike, sprudlende 90-tallsstilen - kanskje fordi jeg vokste opp på den tiden og kjenner den igjen fra barndommen min. Musikken er også koselig, rolig og harmonisk, og utfyller de andre visuelle aspektene perfekt.

Thrifty Business er et godt spill som lider av at det av og til prøver å være noe det egentlig ikke trenger å være. Jeg forstår ikke alltid hvordan utviklerne har tenkt, men det kan også skyldes at jeg ikke er en del av den tiltenkte målgruppen for alle aspekter av opplevelsen. Men hvis du er ute etter en avslappende og vellaget loppemarkedssimulator med små puslespillelementer, synes jeg definitivt du bør ta en nærmere titt på Thrifty Business.