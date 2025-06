Thrive: Heavy Lies the Crown lanseres den 18. juni

Thrive: Heavy Lies the Crown Early Access nærmer seg slutten, og strategi- og bosetningsstyringsspillet er på vei mot full lansering den 18. juni.

Som avslørt under Future Game Show, vil den fullstendige 1.0-lanseringen av Thrive: Heavy Lies the Crown komme med en rekke livskvalitetsforbedringer, i tillegg til Steam Achievement-støtte og flere fan-efterspurte funksjoner.

I Thrive: Heavy Lies the Crown bygger du opp bosetningen din og sørger for at arven lever videre gjennom narrative valg. Du kan også forsvare den i sanntidskamper og angripe andre bosetninger. Du kan enten være solohersker eller spille sammen med venner i et firespiller-samspill. Spillet ble lansert 6. november 2024 i Early Access.

Thrive: Heavy Lies the Crown forlater Early Access den 18. juni for PC.