Throne and Liberty feirer 3 millioner spillere i løpet av den første uken

HQ

Det gratis online-rollespillet Throne and Liberty kom til PC, PS5 og Xbox Series 1. oktober, med en ganske mektig versjon av en enorm verden full av liv, tilgjengelig flerspiller og episke kamper basert på å forvandle karakteren din til skapninger for å kjempe på land, til sjøs og i luften.

Og det ser ut til at free-to-play-formatet kommer til å gi det et fint første løft for spillerne, ettersom NCSoft og Amazon Games nå feirer at spillet nådde 3 millioner spillere på Steam i løpet av sin første uke.

Alt er imidlertid ikke bare skinnende i Throne and Liberty. Den tidlige tilgjengeligheten skjemmes av et mikrobetalingssystem som mange åpent kaller pay-to-win, og Steam-anmeldelsene av spillet er i skrivende stund i kategorien Mixed.

Har du prøvd Throne and Liberty, og hva synes du?

Takk, NoisyPixel.