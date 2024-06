Throne & Liberty er ikke helt en World of Warcraft-dreper ennå

HQ

MMORPG-spill har en tendens til å operere i de udødeliges rike, og som ny spiller kan det derfor være overveldende å kaste seg ut i spill som World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Guild Wars 2, Black Desert Online, og så videre. Hvis du alltid har hatt lyst til å oppleve et MMORPG, vil NCSOFT presentere en mulighet til å begynne historien din i en helt ny verden i september, da Throne & Liberty debuterer på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller. På Summer Game Fest har jeg fått sjansen til å prøve MMO-et for å se hvordan det utvikler seg.

Først og fremst vil jeg bare legge til at til tross for at dette er et spill som er designet fra grunnen av for PC og konsoller, er det fortsatt i høyeste grad et MMORPG. Etter at du har laget din egen karakter ved hjelp av en kompleks og dyp tilpasningspakke, kastes du inn i en massiv åpen verden og tvinges til å se på en HUD og et brukergrensesnitt som slynger tonnevis av informasjon mot deg, så mye at det faktisk kan være, og ofte er, overveldende. Du har de typiske inngangene som får karakteren din til å bevege seg og sikte, og så (på PC) kan du klikke på alle funksjonstastene for å bruke en av mange utvalgte evner som gjenspeiler hvordan du har bygget, utstyrt og spesialisert karakteren din. Det er mye for den uinnvidde.

Men så snart du har kommet deg gjennom startvanskene og er ferdig med å velge de riktige evnene for den aktuelle oppgaven, kan du begynne å utforske verden og ta fatt på aktiviteter og utfordringer. I denne forhåndsomtalen skal jeg fokusere på å løpe gjennom et av fangehullene i spillet, noe jeg selv fikk oppleve i en guidet økt med en utvikler og fire andre mediemedlemmer.

Dette fangehullet passer inn i rammen og designfilosofien til de fleste fangehullene jeg har støtt på i MMO-spill. Som en enhet på seks personer må man jobbe seg gjennom horder av fiender, løse mindre gåter og beseire noen unike minibosser før man til slutt kan ta ned hovedbossen. Kampdelen virket veldig tradisjonell for MMORPG-er, i og med at du lar karakteren din fritt kaste grunnleggende skadeangrep mot en målrettet fiende, mens du løper rundt, unngår skade og velger den rette evnen/formelen å slynge for å legge til ekstra skade og effekter på den aktuelle trusselen. Det fungerte fint i praksis, og det å kunne bytte sømløst mellom et par forskjellige våpentyper (for eksempel en stav og en bue) gjorde underverker for å holde ting friskt, men samtidig var det ikke noe jeg ikke har sett andre steder.

Et av Throne & Liberty's mest unike elementer er bevegelsen. For å komme deg rundt i verden kan du både bruke en gripekrok til å kaste deg opp skråninger og høyder som har gripepunkter, men du kan også bruke morphing-systemet til å bytte til et land-, luft- eller vannbasert dyr for å sprinte raskere, gli gjennom luften og svømme. For det meste er dette intuitivt designet og trer automatisk i kraft når det er nødvendig, men det finnes tilfeller der dette ikke skjer, for eksempel når du bruker de flygende skapningene som bruker en spesifikk inngang for å aktiveres.

Ellers var puslespilldesignet i fangehullet jeg testet også ganske kjent og lik det jeg har sett andre steder. Det var ikke krevende eller komplekst, og handlet for det meste om å aktivere klare mekanismer gjennom et nivå for å kunne få tilgang til og fortsette å jobbe gjennom fangehullet. Disse gåtene fungerte imidlertid som små teasere av mekanikken som var på plass under boss-møtet, så de har på mange måter pedagogiske elementer.

Når det gjelder sjefene og de mer utfordrende fiendene, virket minibossene mer som tøffere og vanskeligere å drepe vanlige fiender, men den faktiske hovedfangehullssjefen var en helt annen ting. Det var her Throne & Liberty først viste sitt fulle potensial for meg, for ikke bare var sjefen visuelt veldig unik og stilisert, men den brukte også nye angrep og mekanikker som jeg ikke hadde hørt om før. Et av disse systemene var at sjefen ladet opp et ekstremt kraftig angrep som kunne ødelegge hele laget, og for å forhindre dette måtte fire av de seks medlemmene i gruppen vår bruke gripeevnen vår på fire søyler rundt sjefsrommet samtidig for å drukne fienden i vann og kjøle den ned. Dette krevde selvsagt litt lagsamhold og dyktighet, og viste at Throne & Liberty vil være på sitt beste når man spiller sammen med venner og klaner.

Men alt tatt i betraktning, Throne & Liberty skilte seg ikke akkurat ut for meg som en ny vri på MMORPG-formelen. For folk som lever og ånder denne sjangeren av spill, vil det være noe av interesse å oppleve her, men ellers fra min tid med den korte forhåndsvisningskonstruksjonen kan jeg ikke si at NCSOFT og Amazon Games er på en World of Warcraft killer ennå.