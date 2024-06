Throne & Liberty oppfordrer deg til å bli med i en guild "tidlig på levelling-reisen"

HQ

I går ble det avslørt at Throne & Liberty vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller 17. september 2024. MMORPG utvikles av NCSOFT og utgis av Amazon Games, og ikke bare hadde vi nylig en sjanse til å få en ny smakebit av spillet på Summer Game Fest (i enforhåndsvisning du kan lese her), men vi tok også kontakt med Amazon Games' franchiseleder Merv Lee Kwai og globaliseringsdesignsjef Daniel Lafuente for å lære mer om spillet.

Under intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor, spurte vi om de sosiale elementene i MMORPG-spillet og hvordan de har blitt designet for å passe både PC- og konsollspillere. Vi ble fortalt.

"Ja, vel, jeg tror det første er at det ikke er noen barrierer mellom plattformene," sa Lafuente. "Så hvis du kan være i en klan med noen på PC, kan du også være i en klan med dem på Xbox eller PS5. Så det er ingen barrierer drevet av plattformspill når det gjelder sosiale opplevelser. Hvis du vil bli med i grupper, klaner eller servere, kommer alt til å være plattformovergripende. Så du vil kunne oppleve hva du vil med vennene dine.

"Den dypeste delen av den sosiale strukturen er definitivt laugene vi har i spillet. Og de er dype av to grunner: For det første er det mye flott innhold du kan gjøre med lauget ditt som føles meningsfylt, det føles givende å fullføre det sammen med en gruppe i lauget ditt, men også fordi det å være i et laug hjelper deg med ting som progresjon eller belønninger. Det finnes delte strukturer mellom folk, og det gir virkelig insentiver til gruppespill. Og det er innebygd fra starten av. Du blir oppmuntret til å bli med i en guild tidlig på levelling-reisen. Du får utfordringer som ber deg om å spille sammen med andre spillere når du skal takle vanskeligere monstre. Så vi er overbevist om at de sosiale elementene i T&L kommer til å skinne når spillet lanseres."

Lee Kwai fortsatte og la til: "Og det handler virkelig om å skape de varige øyeblikkene, ikke bare alene, men sammen med vennene dine. Og vi er virkelig stolte av å høre spillere snakke om spillet og mimre om et øyeblikk de har delt sammen. Og det skaper varige relasjoner. Og det er ikke alltid positivt. Noen ganger er det et konfliktfylt forhold eller en fiendesituasjon, men det er også bra, for det skaper minneverdige øyeblikk, og det er det vi er ute etter."

Ta en titt på hele intervjuet for å lære mer om hvordan T&L har blitt bygget opp fra grunnen av for konsoller, for å høre om noen av utfordringene i sluttspillet og mer.