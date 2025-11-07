Throtl vant nettopp Sema 2025 med sitt ville Ford GT-bygg

HQ

Tunerfirmaet Throtl er, som alle andre bilbyggere i USA, for tiden i Las Vegas (SEMA 2025), og det ser ut til at deres bygg for årets utstilling er den bilen som ser ut til å ha tiltrukket seg flest tilskuere. Throtl kjøpte en krasjet Ford GT fra 2005 og bygde den deretter om med et utvidet karbonfiberkarosseri og en bolt-on-motor. Du kan se en videogjennomgang av den siste fasen av SEMA-byggingen nedenfor og lese Throtls oppsummering av det utvendige arbeidet som ble gjort.

"Den ferdige bilen skiller seg umiddelbart ut med sitt motorsportinspirerte utseende. Karosseriet har en dyp metallisk blå base som fremheves av dristig gul grafikk og eksponerte karbonfiberstrukturer. Fargeskjemaet er hentet direkte fra WD-40s signaturmerkevare og utfyller denne førstegenerasjons Ford GTs nye aggressive linjer, som har blitt omformet og utvidet med et autentisk Doran GT2-karosserisett i karbonfiber. De forlengede skjermene, den ventilerte fronten og den store bakvingen gir førstegenerasjons superbilen et utholdenhetsracinginspirert utseende."

