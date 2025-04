Thrustmaster har avduket sin nye Sol-R-serie

HQ

Den nye Sol-R 2 HOSAS Space Sim Duo fra Thrustmaster er rettet direkte mot fly- og romsimulatorentusiaster og består av to tohånds joysticks med til sammen 88 programmerbare knapper, 16 akser, 4 triggere, 2 minispaker og 2 scrollhjul. Den lover høy presisjon og allsidighet i en ergonomisk innpakning.

Utformingen har støtte for både tommel og håndledd, noe som gjør den ideell for lange spilløkter i titler som Elite Dangerous. Det er også programmerbar RGB-belysning for de som ønsker å tilføre ekstra stil til cockpit-oppsettet sitt. Begge produktene forventes å være tilgjengelige fra 19. mai, til en pris på €189,95 for Sol-R 1 Flightstick og €349,95 for Sol-R 2 HOSAS Space Sim Duo.

Kommer du til å skaffe deg Sol-R-oppsettet?