Thrustmaster har avduket T248R

Thrustmaster har nettopp kunngjort T248R-hjulbasen, som er den direkte etterfølgeren til den enormt populære T248 (duh!) Og er en beltedrevet historie for de som ikke trenger en direktedrevet base og kanskje ikke har budsjettet, heller.

Thrustmaster kaller teknologien THD-Hybrid, men det er som nevnt bare en ganske vanlig kombinasjon av gir og remdrift, og den vil tilby et dreiemoment på 3 Nm. Prisen vil være $ 349, og det inkluderer også pedalene. Pakken kommer i salg 17. september.

"T248R er et ergonomisk racinghjul med en felg på 11,0″ / 28 cm i diameter, som gir utmerket håndtering og ledsages av sitt magnetiske 3-pedals pedalsett for en fullverdig, oppslukende opplevelse. Det er en allsidig alt-i-ett-løsning som passer perfekt til alle kjørestiler og spillerprofiler. T248R har T-HD (Hybrid Drive)-systemet for kraftig, responsiv Force Feedback, med et dreiemoment på 3,1 N⋅m og 48 W konstant effekt. Tre BOOST-nivåer er tilgjengelige for å justere Force Feedback-intensiteten umiddelbart i henhold til dine preferanser og type løp. Takket være den innebygde LCD-fargeskjermen kan du med T248R endre racingrattets innstillinger og Force Feedback selv midt i et spill. Med sine 20 tilgjengelige skjermer og 4 lysdioder gir den deg informasjon i sanntid om f.eks. hastighet, motorturtall og rundetid. Dominer banen med stil med T248Rs nye, sporty design. Hjulfelgen i perforert skinn gir et fast og komfortabelt grep, og frontplaten i karbonimitasjon forsterker den aggressive karakteren og utseendet."