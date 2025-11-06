Thunder avslutter ubeseiret rekke i NBA, Doncics Lakers slår Wembys Spurs knepent

HQ

NBA har ingen ubeseirede lag lenger, da de regjerende mesterne Oklahoma City Thunder ble slått av Portland Trail Blazers 121-119, etter å ha ligget under med 22 poeng natt til onsdag. Thunder har fått med seg Shai Gilgeous-Alexander, MVP forrige sesong, og han har nå scoret over 20 poeng i 81 kamper på rad, noe som for øyeblikket er den tredje lengste rekken med toppscorere i NBAs historie.

Til tross for nederlaget scoret han 35 poeng, og Oklahoma topper Western Conference (åtte seire, ett nederlag), med et sterkt forbedret Los Angeles Lakers på andreplass, med en seiersrekke på fem kamper (7-2). Den siste seieren fra LeBron James' lag (som fortsatt er skadet) kom mot en annen fanfavoritt, Victor Wembanyamas San Antonio Spurs, og endte 118-116, der Luka Doncic scoret 35 poeng.

Et annet høydepunkt i natt var Denver Nuggers 122-112-seier over Miami Heat, der Nikola Jokic scoret en triple-double og tok fjerdeplassen i Western Conference.

Følger du med på NBA i 2025? Husk at Amazon Prime Video har rettighetene til noen kamper (de som spilles i helgene) i mange deler av verden, inkludert mange europeiske land.