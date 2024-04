Thunder Lotus avduket ny gameplay fra 33 Immortals på The Triple-i Initiative.

HQ

Det første The Triple-i Initiative var scenen for en rekke kunngjøringer om fremtidige indietitler som kommer i løpet av de neste månedene. Thunder Lotus ville ikke gå glipp av anledningen, og studioet til skaperne av Spiritfarer dukket opp for å gi et nytt glimt av hvordan 33 Immortals kommer til å bli. Når det gjelder gameplayet, har det en notorisk episk og sadistisk middelalderestetikk som får publikum til å ville vite mer.

Foreløpig har de informert om at spillet vil være tilgjengelig i beta i en begrenset periode, mellom 24. mai og 2. juni, og ifølge deres offisielle nettside vil det være tilgjengelig på Epic Games Store for PC. For Xbox X Series X/S vil det imidlertid være tilgjengelig for testing via Game Pass. I tillegg vil de som spiller denne versjonen kunne få et eksklusivt skin som de kan bruke når den fullstendige tittelen slippes.

Handlingen i 33 Immortals handler om fordømte sjeler som ønsker å kjempe før dommedagsdommen faller. Spilleren må kjempe mot horder av monstre drevet av Guds vrede. I tillegg vil det, som navnet tilsier, være mulig å spille i en samarbeidsmodus med opptil 33 brukere.

Takk til Gaming Bolt.