Thunder snur trenden i NBA-finalen og er én seier unna Larry O'Brien-tittelen

NBA-finalen tok en dramatisk vending til fordel for Oklahoma City Thunder. Thunder er utvilsomt det beste laget i år, og er én seier unna Larry O'Brien Trophy, etter at de tok ledelsen mot Indiana Pacers for første gang i serien, i en hjemmeseier på 120-109 som inneholdt en historisk prestasjon av Jalen Williams, som scoret 40 poeng.

Williams, også kjent som J-Dub, 24 år gammel, var fortsatt relativt ukjent for noen år siden, og ble valgt som nummer 12 i draften i 2022. Nå, etter å ha blitt valgt i All-Star, har han skrevet seg inn i historiebøkene som en av få spillere som har scoret over 40 poeng i finalen før han fyller 25 år, sammen med Magic Johnson, Devin Booker eller Kyrie Irving.

Sammen med Shai Gilgeous-Alexander er Jalen Williams en av de beste NBA-spillerne akkurat nå, og prestasjonen hans i går kan være verdt en NBA-ring, den andre noensinne for Oklahoma-franchisen, og den første siden 1979.

Når kan NBA-finalene være ferdig?

Oklahoma City Thunder leder serien 3-2. Dette er ikke over ennå, og neste kamp spilles i Bankers Life Fieldhouse i Indianapolis, fredag 20. juni kl. 14:30 CEST, 1:30 BST (natt mellom torsdag og fredag).

Hvis Pacers vinner, vil alt være løst i den siste kampen mandag 23. juni kl. 14:00 CEST, 13:00 BST.