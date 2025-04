Thunderbolts* bekreftet å ha en spilletid på 127 minutter

HQ

Spilletiden for Marvels kommende film Thunderbolts* er avslørt, og den er på 127 minutter. Med andre ord i underkant av to timer - helt på linje med gjennomsnittslengden på MCU-filmer. Dette fortsetter den (heldigvis) nye trenden med litt kortere superheltfilmer, noe som er et kjærkomment skifte for en sjanger som lenge har lidd under oppblåste spilletider.

Thunderbolts* kommer på kino 2. mai og samler en gruppe mer eller mindre kjente antihelter - Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster og John Walker - som blir tvunget til å slå seg sammen etter å ha blitt fanget i en dødelig felle iscenesatt av Valentina Allegra de Fontaine. Sammen må de konfrontere sin mørke fortid og prøve å finne en vei mot forløsning.

Filmen markerer også slutten på Marvels Phase Five, og ut fra det materialet som er vist så langt, kan Thunderbolts være det friske pustet sjangeren trenger.

