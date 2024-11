Thunderful har annonsert en intern restruktureringsplan, og det forventes mange oppsigelser og kanselleringer av prosjekter

HQ

2024 har vært et fantastisk år for spillutgivelser, men når det kommer til jobbsikkerhet for de som skaper de fantastiske historiene som millioner av mennesker over hele verden har hatt glede av, har det vært det verste i historien. Ifølge Game Industry Layoffs er det så langt i 2024 mer enn 13 000 videospillarbeidere som har mistet jobben i år, og listen vil fortsette å vokse. Og listen vil fortsette å vokse.

For to dager siden fikk vi vite at Tequila Works har kunngjort konkurs, noe som antagelig har ført til at hele teamet har mistet jobben, og nå er Thunderful Group, redaktøren og utgiveren som står bak serier som Steamworld, også i trøbbel.

Forlaget har satt i gang en intern restruktureringsplan der de har besluttet å kutte ut sin egen spillutviklingsavdeling (Thunderful Development) og fokusere på tredjeparts spillutgivelse (Thunderful Publishing). Dette har ført til en betydelig reduksjon i antall stillinger i selskapet (mellom 80 og 100 ansatte er sagt opp), og omtrent en tredjedel av det totale antallet stillinger i Thunderful har gått tapt.

"Det er beklagelig å kunngjøre en ny restrukturering av Thunderful på mindre enn ett år, men vi ser dessverre ingen andre alternativer for å sikre konsernets langsiktige bærekraft og robusthet. Den strategiske overgangen til å publisere spill fra eksterne partnere gjør det mulig for oss å redusere faste kostnader, øke fleksibiliteten og få bedre kontroll over kontantstrømmen vår, sier Martin Walfisz, administrerende direktør i Thunderful Group. "Vi har mange dyktige og dedikerte medarbeidere, og det er med stor beklagelse at vi ser oss nødt til å gå hver vår vei."

Forlaget vil holde en direktesending kl. 15:00 i dag for å kunngjøre beslutningen og svare på spørsmål fra interesserte parter. Du kan se det direkte her.