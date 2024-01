Thunderful står for tur til å si opp utviklere

HQ

Det svenske holdingselskapet Thunderful Group, mest kjent for SteamWorld-serien, har i dag kunngjort en omstruktureringsplan, som vanligvis er en finere måte å si at folk får sparken på. Denne gangen vil rundt 20 % av de nesten 500 ansatte i Europa bli berørt, og Thunderful Groups administrerende direktør Martin Walfisz sier :

"For å sikre og styrke konsernets levedyktighet har vi ikke funnet noe annet alternativ enn å redusere kostnadene og fokusere virksomheten på områder med de beste utsiktene til fremtidig vekst og lønnsomhet. Det har vært vanskelig å ta disse beslutningene, og det er trist at vi må ta farvel med mange dyktige kolleger og samarbeidspartnere. Likevel er jeg overbevist om at dette er en nødvendig retning for Thunderful, og at disse endringene vil gjøre selskapet til en sterkere aktør i markedet."

Beslutningen fikk Thunderful til å øke verdien med over 10 % på det meste på den svenske børsen i dag.

Som vanlig er det tragisk å høre at folk mister jobben, og vi håper at alle disse dyktige folkene finner en ny jobb så snart som mulig, og at Thunderful kommer tilbake sterkere enn noensinne, ettersom vi virkelig elsker SteamWorld-serien. Det siste spillet selskapet ga ut, var det kritikerroste SteamWorld Build, som ble lansert 1. desember i fjor.