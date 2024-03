Thunderful "var livredde for å lage samme type spill om og om igjen"

HQ

SteamWorld-franchisen startet i 2010 med et tårnforsvarsspill laget spesielt for Nintendo DSi, og siden den gang har den vokst til totalt seks spill i fem ulike sjangre. Under Hamburg Games Conference (via GamesIndustry.biz) denne uken forklarte Thunderfuls medgrunnlegger og SteamWorld-universets direktør Brjánn Sigurgeirsson hvorfor de beveger seg mellom ulike spilltyper på denne måten.

Han avslørte at studioet hans (som den gang het Image & Form) en gang i tiden laget over 60 titler med underholdningsspill som innleid utvikler. Dette ønsket ikke studioet å gjøre lenger:

"Vi var veldig lei av det. Vi var livredde for å lage samme type spill om og om igjen. Så vi ville virkelig ha friheten til å lage de spillene vi ville hver gang. Hele fremtiden vår var avhengig av SteamWorld Heist. Hvis det spillet gikk bra, ville det bety at vi hadde bevist poenget vårt, og at vi fra da av kunne lage hvilket som helst spill vi ville."

Heldigvis betalte dette seg, og siden den gang har serien vært kjent for aldri å gjenta seg selv, og i fjor fikk vi en bybygger ved navn SteamWorld Build. Dessverre solgte det ikke så godt som forventet, og strømmen av nye SteamWorld-titler har avtatt betraktelig (den forrige var SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech fra 2019). Så kanskje burde studioet prøve å levere oppfølgere til de mest populære spillene sine i dette universet, men de virker fortsatt fast bestemt på å fortsette å lage nye ting:

"Hvem vet hvordan fremtiden til SteamWorld ser ut? En datingsimulering for roboter? Eller et racingspill, eller kanskje et førstepersons skytespill? Det viktige er at vi har lagt til rette for å kunne oppheve forbannelsen med å lage det samme spillet om og om igjen. Alt vi trenger å gjøre er å fortsette å lage gode spill i serien."

Det ble nylig avslørt at SteamWorld Headhunter ser ut til å være kansellert, men vi håper virkelig at Thunderful kan komme tilbake på sporet med disse herlige spillene igjen, uansett hvilken sjanger det blir neste gang.