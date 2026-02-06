ThunderX3 Solo 360

Selv om markedet for gamingstoler har endret seg, har et av hovedproblemene lenge vært at stolene ser mindre ut som et ergonomisk kontorutstyr og mer som noe som hører hjemme i en illeluktende tenåringshule som ikke har sett sollys eller frisk luft på årevis. Og denne koster i det minste ikke det samme som et high-end hovedkort...

HQ

Bak ThunderX3 står Aerocool. Ja, det Aerocool, de som lager væskekjølere til PC-kabinetter og som har vært et etablert merke i mange år. Når det er sagt, kommer Solo 360 i fire varianter, inkludert Modern og Loft Air, der vi fikk Racer og Mesh. Fargevalgene avhenger av hvilken stil du velger, og 360-navnet er på grunn av armlenet som kan rotere 360 grader. Selv om det kan virke dumt, er det faktisk ganske tiltalende for kontorarbeid å vri dem 90 grader, selv om jeg i stedet for å vri dem 180 grader foretrekker å bare senke armlenet helt. Hjulene er harde og bråkete, og som alltid kunne de trenge en form for beskyttelse for gulvet, men dette koster ingenting og sparer deg for ødelagte tregulv og et ødelagt teppe.

En annen ting er den store lommen på baksiden. Det virker som om den skal brukes til en bærbar PC, men jeg brukte den til ladere og lignende. Men jeg setter virkelig pris på at noen har tenkt på å legge til litt mer funksjonalitet i en stol, og at de valgte oppbevaring, for det er veldig få mennesker i verden som går glipp av oppbevaring.

Det store salgsargumentet er den synkrone tiltingen, som er en fancy måte å beskrive at hele stolen strekker seg sammen med deg når du tilter bakover. Igjen, det ser ikke ut til å ha noe å si, men det gjør den mer behagelig å bruke og er noe de fleste andre stoler mangler, noe som er synd, for det er en virkelig herlig funksjon.

Dette er en annonse:

Monteringen er akseptabel og ikke så komplisert, men krever litt plass. Pakken veier litt over 20 kg, så den er lett i forhold til gamingstoler, men er bygget med samme stålramme som de fleste andre. Det er kult med en justerbar nakkestøtte, selv om jeg ærlig talt ikke trengte å bruke den. Den ergonomiske korsryggutformingen er standard på de dyreste stolene, men det er flott å se den i et rimeligere produkt, selv om den ikke er justerbar. Jeg må også berømme den gode emballasjen og de tydelig merkede M8-standardskruene som gjør det enkelt å bytte dem ut. Jeg anbefaler imidlertid å skaffe seg en kvalitetsskrutrekker, da det vil gjøre prosessen raskere. Den kan settes sammen på 20 minutter, kanskje 15 hvis du er en hardbarket IKEA-proff, men den monteres som nesten alle andre gamingstoler.

Skummet på ryggen trenger også litt positiv kritikk. Det komprimeres ikke like lett og permanent som de fleste budsjettvennlige stoler, og da mener jeg at stolen koster rundt 200 euro lokalt for meg. Dette gjelder imidlertid bare ryggen, da selve setet, kanskje på grunn av min kroppsmasse, kunne trenge litt optimalisering, da det komprimeres litt raskere og mer enn jeg ønsker. Likevel er det ikke slik at jeg kan kjenne rammen, slik jeg har prøvd med andre budsjettstoler. Jeg vet at jeg ikke er noen lettvekter, men jeg er likevel veldig langt unna maksbelastningen på 125 kg, noe som også betyr at den ikke vil passe for alle. Den hydrauliske gassløfteren er i det minste beregnet til 150 kg.

Det er uten tvil en av de bedre billige stolene på markedet. Spesielt ryggstøtten og tilbakelentheten er en positiv opplevelse, men det er fortsatt noen mindre problemer jeg gjerne skulle ha løst. Men med tanke på prisen er det neppe realistisk, og dette er så bra som det kan bli på dette prispunktet.

Dette er en annonse: