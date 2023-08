Ti år gamle Call of Duty-spill var noen av Storbritannias mest solgte spill i juli.

HQ

Nostalgi er et mektig verktøy i videospillbransjen, og hvis du skulle trenge et bevis på det, er de mest solgte spillene i Storbritannia i juli 2023, inkludert både fysisk og digitalt salg, et godt sted å lete.

Ifølge Gamesindustry.biz ble de ti mest solgte spillene i Storbritannia dominert av Call of Duty, og de mest solgte CoD-spillene var spill som ble lansert for over ti år siden. Hvorfor det? På grunn av at begge spillene fikk fikset matchmakingen på Xbox-plattformene og deretter ble satt ned i pris i ulike salg, opplevde titlene en massiv gjenoppblomstring av interessen, nok til å slå Hogwarts Legacy.

De to Call of Dutys det er snakk om, er Call of Duty: Black Ops 2 og Call of Duty: Modern Warfare 2, som kom på henholdsvis fjerde og femte plass. Foran dem lå selvfølgelig FIFA 23 på førsteplass og Grand Theft Auto V på andreplass, og overraskende nok, og sannsynligvis på grunn av den nylig annonserte portingen av Red Dead Redemption, kom Red Dead Redemption 2 på tredjeplass.

Etter de to gamle Call of Dutys kom Hogwarts Legacy på sjetteplass, F1 23 på sjuendeplass, Minecraft på åttendeplass, Call of Duty: Modern Warfare II (dvs. den nyeste Call of Duty) på niendeplass, og så Diablo IV på tiendeplass.

Det er interessant at Nintendo Switch ikke engang klarte å få et eksklusivt spill på topp ti i det hele tatt, men dette kan skyldes at dataene også tar hensyn til digitalt salg, noe Nintendo ikke ofte deler.

Har du spilt noen av de eldre Call of Dutys i det siste?