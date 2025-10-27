Ti personer stilles for retten for å ha påstått at Macrons kone er en mann ved navn Jean-Michel Trogneux

HQ

Dette kan interessere deg: Macron skal legge frem "vitenskapelige bevis" for å bevise at hans kone er en kvinne.

Vi har nettopp fått nyheten om at en gruppe på ti personer har blitt stilt for retten i Paris på mandag for deres påståtte involvering i trakasseringen av Brigitte Macron på nettet, etter flere år med konspirasjonsteorier om at hun er født som mann. Saken har sitt utspring i en klage som ble innlevert i fjor av den franske presidentfruen, som lenge har blitt utsatt for slike påstander. De tiltalte, som er anklaget for å ha lagt ut ondsinnede kommentarer og forsterket ærekrenkende innhold, nekter for å ha gjort noe galt. Saken i Frankrike pågår separat fra ekteparet Macrons pågående ærekrenkelsessøksmål i USA, der de bestrider lignende anklager. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!