Ti skjulte perler på PS Now

På fredag tipset vi om ti skjulpe perler på Xbox Game Pass, og jeg lovet å gjøre det samme for PlayStation Now. Akkurat som i Game Pass-artikkelen fokuserer jeg her på å trekke frem ti spill som jeg mistenker at mange kanskje har misset, snarere enn nødvendigvis de største spillene eller de som har fått de beste anmeldelsene. Her er listen:

• Aragami - Ninjaer og stealth burde naturligvis gå hånd i hånd, men i spillverden forbinder vi disse maskerte snikmorderne hovedsakelig med massemord i fullt dagslys (alternativt fastfood-elskende skilpadder). Heldigvis er det unntak, som Aragami. Her får du endelig nyte en ninjasimulator der du dreper folk på en litt mer sofistikert måte i en mer... gjemt opplevelse. At det også er spennende, vakkert designet og herlig animert, er et kjempepluss, eller hva?

• Bionic Commando Rearmed - Et spill fra 2008? Japp, og jeg trekker meg ikke tilbake et øyeblikk fra dette valget. Det er et flott actioneventyr på klassisk premiss og har fremdeles ganske unikt gameplay, men fremfor alt er det et av de morsomste spillene for lokal flerspiller jeg noensinne har spilt. Hver gang vennene mine samles til en gammeldags spillkveld er dette en obligatorisk begivenhet, der kampene føles som totalt uplanlagt kaos, hvor du fremdeles på en eller annen måte har full kontroll hele tiden. Jeg kan varmt anbefale dette neste gang du har fire venner i samme rom, du kan takke meg senere.

• Broforce - Hvordan ville Probotector se ut om det hadde Rambo, Mister T eller Bruce Lee i hovedrollene? Svaret er: som Broforce. Her møter vi en styrke bestående av enorme mengder parodiert testosteron i et actioneventyr som lykkes med kunsten å tilby søt nostalgi, latterlige øyebkikk, blytung action og co-op i ett og samme produkt. Opptil fire personer kan være med på moroa, men så lenge dere er minst to finnes det enorme mengder underholdning å hente her.

• Broken Age - I dag har klassiske pek og klikk-spill hatt en real gjenoppstandelse med både nye eventyr utviklet av sjangerens giganter, samt gjenutgivelser av de største klassikerne. Personlig vil jeg si at sjangerens tilbakekomst startet i 2014 med Tim Schafers Broken Age. Nettopp fordi Mr. Schafer er involvert vil jeg unngå å skrive noe som helst om historien, men tro meg når jeg sier at du bør gi dette en sjanse når du har en helg for deg selv og føler for noe ekstra briljant å kose deg med.

• Catherine - Sex og spill er vanligvis ikke en kombinasjon som garanterer kvalitet. Catherine er imidlertid et stort unntak. Her følger vi Vincent Brooks, som må velge mellom Catherine og Katherine i et trekantdrama uten like som lar historien utfolde seg ved hjelp av smarte puzzles, med et hav av potensielle endinger. Catherine ble en bestselger og har blitt gitt utt flere ganger, og vi forstår godt hvorfor. Du burde virkelig gi den en sjanse så du kan danne deg din egen mening. Husk å spille alene, dette er ikke for barn.

• Dandara - Cirka 100% av dere som leser dette har selvfølgelig spilt plattformspill før. Men glem alt du vet om dette, for i Dandara blir alt gjort annerledes. Vi mener bokstavelig, for her leker utviklerne med et nytt perspektiv på tyngdekraften der begreper som høyre og venstre raskt blir helt meningsløse, selv om det er et todimensjonalt spill. Det er noe med det freshe opplegget som får en til å smile bredt når en ser hvordan utviklerne tar konsollverdenens nesten grunnleggende sjanger og bare gjør alt på en måte vi ikke har sett før.

• Locoroco Remastered - Puzzleplattformspillet Loco Roco var faktisk en redaksjonsfavoritt som også prydet et hav av forsidene våre den gangen Gamereactor også var et papirmagasin. Og det med god grunn. Det unike konseptet fikk tankene til den gamle trelabyrinten mange av oss likte som barn, kombinert med japansk galskap og et lydspor som ikke likner noe annet. Det er et spill som kommer til å gjøre deg glad, og noe vi absolutt anbefaler å sjekke ut når du trenger en oppmuntring.

• OlliOlli 2: Welcome to OlliWood - OlliOlli-spill blir ofte glemt når man snakker om skateboard-spill, og blir i noen tilfeller sannsynligvsi ikke betraktet som et "ekte" skateboard-spill. Men ikke la deg lure. Bak den enkle overflaten ligger et underholdende spill som kombinerer skateboard, triks og virkelig bra gameplay. Det er også veldig utfordrende, så det gir en herlig mestringsfølelse når du lykkes med de mange utfordringene som kastes mot deg i høy hastighet. OlliOlli 2: Welcome to OlliWood er det beste spillet i serien til dags dato, og er tilgjengelig via PlayStation Now.

• Rainbow Moon - Dette unike rollespillet er et av dem der du lett blir oppslukt og ikke klarer å legge det fra det. Det er turbasert på klassisk japansk premiss, men deler også flere trekk med vestlige rollespill (det er et tysk eventyr) og fortsetter å lby på mange nye og spennende ting som du spiller, slik at det føles som om du alltid har noe du bare må gjøre før du kan legge det fra deg. Det at det også er utrolig rikt på innhold og har et dypt system for levling og utrustning er bare prikken over i-en.

• Tricky Towers - Det er få spill jeg har sørget for å skaffe til alle mine format, men Tricky Towers er et av dem. Du kan spille dette selv for en god utfordring, men det er best når du spiller med venner. Dette er i utgangspunktet Tetris, men ingen fullførte rader forsvinner. I stedet skal du gjøre ting som å bygge høyest mulig på tid eller stable brikker på en liten klippe. Men alt her har fysikk, så hvis du ikke kobler Tetris-brikkene ordentlig, kommer det du bygger til å bli ustabilt og tippe over. Og hvis du legger til bonuser som lar spillerne ødelegge for hverandre samt vær og vind, vil du nok fort forstå at det kommer til å bli vanvittig vanskelig å bygge bra. Latter er nesten garantert i dette gøyale puzzlepartyspillet.