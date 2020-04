Ti tusen PlayStation-spill har nå troféer

Gladnyheter for alle troféjegere der ute. Det finnes nå ti tusen PlayStation-spill å samle troféer i. 57% av alle disse finnes på PlayStation 4, 26% på PlayStation 3 og 17% på Vita. Det er TrueTrophies som rapporterer om disse sifrene.

Og lurer du på hvor mange troféer som finnes totalt? Det er 297.265 (6979 Platinum-troféer) i skrivende stund. Ifølge statistikkene har flest spillere spilt God of War, Horizon: Zero Dawn og Spider-Man, alle med relativt høye platinumstall. 4.9, 5,9 og 8,9 prosent. Snittet blant de registrerte på siden er 29 platinumtroféer, men nå skal det sies at dette er en side for troféjegere da. Det vanlige snittet er nok noe annerledes.