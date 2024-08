Ti Wests X -trilogi skal bli til bøker

Ti Wests X fra 2022 ble raskt en hit, med et filmteam på vei til en gård i Texas for å spille inn en pornofilm som snart utvikler seg til en skitten historie når eierne av gården oppfører seg merkelig. Filmen har fått to oppfølgere, der den andre filmen i serien, Pearl, fungerer som en prequel til X, og den siste filmen, MaXXXine, er en direkte oppfølger til X.

Nå har A24 avslørt (takk, Collider) at alle filmene vil bli bøker, skrevet av Tim Waggoner, som tidligere har skrevet en rekke fantasy- og skrekkbøker. I likhet med filmene vil X være den første boken som slippes 24. september, mens Pearl slippes i november og MaXXXine i begynnelsen av 2025.