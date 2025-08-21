HQ

Siste nytt om Kina . Tibet har markert en viktig milepæl som en autonom region under kinesisk administrasjon med fargerike feiringer i Lhasa, der folkemengden viftet med små røde flagg og overvar forestillinger som fremhevet den regionale kulturen.

"For å styre Tibet og gjøre det stabilt og velstående, må vi prioritere å opprettholde Tibets politiske orden, sosiale stabilitet, etniske enhet og religiøse harmoni", sa Xi Jinping, ifølge et offisielt sammendrag av talen hans.

President Xi Jinping besøkte byen sammen med høytstående partifunksjonærer, og la vekt på samhold og etterlevelse av partiets retningslinjer. I paraden ble det lagt vekt på prioriteringer som stabilitet, utvikling, miljøvern og grensesikkerhet.

Samtidig som festlighetene ga inntrykk av fremgang og harmoni, fortsatte kritikerne å sette spørsmålstegn ved regionens selvstendighet og religionsfrihet. Jubileet satte søkelyset på både regjeringens prestasjoner og de pågående spenningene rundt Tibets politiske fremtid.