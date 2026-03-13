Ticketmaster-direktører skryter av å "utnytte" kundene i interne meldinger

HQ

Hvis du noen gang har prøvd å bestille billetter gjennom Ticketmaster, vet du hvor forferdelig grensesnittet kan være, og hvor mye du ender opp med å bli lurt av selgeren til slutt. Dette er noe Ticketmaster, eller Live Nation Entertainment-direktører, vet (Ticketmaster fusjonerte med Live Nation i 2010). Det er også noe de gladelig utnytter, og tenker på forbrukerne som "dumme".

I en Bloomberg-rapport som viser budskapene til to Live Nation Entertainment-direktører, Ben Baker og Jeff Weinhold, ser vi at de tydeligvis ikke har noe til overs for forbrukerne, ettersom direktørene ser ut til å skryte av hvordan de svindler folk.

De interne meldingene kommer fra 2022, og tegner et ganske nedslående bilde. Billettdirektørene spøkte med at Ticketmaster "raner [kundene] i blinde". I meldingene sa Baker "Disse menneskene er så dumme. Jeg har nesten dårlig samvittighet for å utnytte dem", og legger til: "Jeg svindler dem for høye priser."

I en senere melding skryter han av prisen på parkering ved et utested. "50 dollar for å parkere på gresset, 60 dollar for nærmere gress.

I en uttalelse sier Live Nation Entertainment at meldingene ikke gjenspeiler selskapets verdier. Baker er billettsjef for 150 amfiteatre. Det var forventet at han skulle vitne i en føderal antitrust-rettssak. Det vitnemålet ble ikke noe av, ettersom det amerikanske justisdepartementet inngikk forlik med Live Nation.