Tid på skjermen - mai 2026

HQ

Sommeren er snart over oss, og for kinogjengere kan det bare bety én ting: Blockbuster-sesongen er i ferd med å begynne. Denne mai-måneden danner en utmerket presedens for en travel kinosommer, med massevis av lovende filmer som kommer på kino, og som får støtte av spennende og etterlengtede filmer og TV-serier på strømmeplattformene. Denne månedens episode av Skjermtid er en stor en, så sett deg inn for å se hva du bør se i ukene som kommer.

Før vi går i gang, en rask påminnelse: Vi har basert våre valg på en britisk lanseringskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon og oppføringer.

HQ

Djevelen bærer Prada 2 - 1. mai

Måneden starter med en helt fabelaktig oppfølger å se frem til, for Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt og Stanley Tucci er alle tilbake i Djevelen bærer Prada 2. Denne oppfølgeren bygger videre på originalen, og skuespillerne gjenforenes for en ny utforskning av motebransjens pressede og halsbrekkende verden, der tidligere lærlinger møtes i en kamp om å ta kronen.

Dette er en annonse:

HQ

Hokum - 1. mai

Adam Scott har blitt plaget på alle mulige måter på film og TV opp gjennom årene, men aldri helt som dette. Severance-stjernen har hovedrollen i Neons skrekkfilm Hokum, et skremmende prosjekt der en skrekkforfatter reiser til et fjerntliggende irsk vertshus for å spre foreldrenes aske, bare for å oppdage at stedet hjemsøkes av en grusom og hevngjerrig heks.

HQ

Dette er en annonse:

Swapped [Netflix] - 1. mai

Netflix har en hel rekke prosjekter på vei denne måneden, og det hele begynner med den slående og majestetiske Swapped, en animasjonsfilm som følger et skogvesen og en fugl som bytter kropp i en Freaky Friday-lignende hendelse. Det usannsynlige paret må slå seg sammen for å overleve, og naturen gjør sitt beste for å avbryte eventyret deres. Med Michael B. Jordan og Juno Temple i hovedrollene, ser denne filmen ut til å være perfekt for alle aldre og fans.

HQ

Sauedetektivene - 8. mai

Hva gjør sauene når gjeteren blir myrdet? Dette er ikke en bisarr filosofisk betraktning, men snarere premisset for The Sheep Detectives, en film der en flokk sauer jobber sammen for å løse mysteriet om den myrdede gjeteren, i det som beskrives som en "ny type mysterium". I denne filmen leder Hugh Jackman en stjernespekket rollebesetning som også inkluderer Bryan Cranston, Emma Thompson, Brett Goldstein, Patrick Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Bella Ramsey og flere.

HQ

Bemerkelsesverdig lyse skapninger [Netflix] - 8. mai

Så langt har mai vært en godbit for alle som elsker et sunt eventyr, og dette vil ikke endre seg med Netflix' Remarkably Bright Creatures. I denne filmen følger vi en eldre enke som blir venn med en blekksprut i det lokale akvariet, før hun får vite en livsendrende nyhet. Med Sally Field i hovedrollen og forsterket av Lewis Pullman og Alfred Molina, kan du forvente en følelsesladet og søt fortelling i denne herlige filmatiseringen.

HQ

Devil May Cry: Sesong 2 [Netflix] - 12. mai

Den første av et par godbiter for spillfans i mai, Devil May Cry vender tilbake til Netflix for en ny runde med episoder som forteller om hvordan Dante fortsetter å krige mot helvete, samtidig som han må håndtere sin hjemvendte tvillingbror, den hensynsløse og mer apatiske Vergil. Med intense anime-actionsekvenser lovet, vil ingen fans av Capcoms legendariske serie ønske å gå glipp av denne.

HQ

The Punisher: One Last Kill [Disney+] - 13. mai

Alle som har fulgt den andre sesongen av Daredevil: Born Again vil legge merke til at det har vært en tydelig mangel på Jon Bernthals Frank Castle. Men frykt ikke, denne sommeren kommer til å handle om Punisher både på Disney+ og på kino med Spider-Man: Brand New Day. Apropos førstnevnte, i midten av mai kommer The Punisher: One Last Kill, som viser hvordan Frank prøver å komme seg videre etter å ha vært drevet av hevn, bare for å bli dratt tilbake til en kamp som trenger ham.

HQ

Mortal Kombat II - 15. mai

Det er absolutt ikke en dårlig måned for videospillfans i film- og TV-verdenen, for nå kommer oppfølgeren til den nådeløse actionfilmen Mortal Kombat. I denne oppfølgeren med det passende navnet vil mesterne fra Earthrealm kjempe på liv og død mot krigerne fra Outworld, alt i et forsøk på å stoppe en fullstendig invasjon av førstnevnte av sistnevnte. Med Karl Urbans Johnny Cage i hovedrollen, vil denne filmen være stappfull av dødsfall, kombinasjoner og ikoniske referanser.

HQ

Dutton Ranch [Paramount+] - 15. mai

Yellowstone er kanskje over, men den store verdenen har fortsatt mange historier å fortelle, blant annet hva som skjedde med Rip og Beth etter at ekteparet forlot hjemmet sitt for godt. Det får vi svar på i mai når Dutton Ranch begynner å strømme på Paramount+, og vi får se duoen forsøke å bygge seg et nytt liv i Texas, en oppgave som er langt fra enkel når de står overfor de etablerte titanene i delstaten.

HQ

Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War [Prime Video] - 20. mai

Denne filmen må ikke forveksles med Chris Pine-filmen, eller Ben Affleck-alternativet, eller Harrison Ford-filmene, og er det neste kapittelet i John Krasinskis tid som den ikoniske CIA-agenten. Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War er en actionfilm som etterfølger den nylige TV-serien og viser hvordan Jack navigerer gjennom svik og forræderi mens han står overfor en fiende som man trodde man hadde tatt hånd om for lenge siden.

HQ

Garantert maksimal glede [Apple TV] - 20. mai

Det er en litt mer jevn måned for Apple TV, men det er noen få godbiter som er verdt å trekke frem. Et eksempel er serien Maximum Pleasure Guaranteed, som følger Tatiana Maslanys alenemor Paula, som blir fanget i et bisart nett av mord og utpressing etter å ha blitt det uheldige vitnet til noe som ser ut til å være en grusom forbrytelse.

HQ

The Boroughs [Netflix] - 21. mai

Duffer-brødrene har blitt en svært ettertraktet vare i Hollywoods verden etter suksessen med Stranger Things, men foreløpig holder duoen seg til den ikoniske streameren for å skape en ny serie som følger en gjeng pensjonister som kjemper for å beskytte seg mot en utenomjordisk trussel som ser ut til å stjele tiden deres. The Boroughs er et overnaturlig eventyr som samler en interessant rollebesetning, med Alfred Molina i spissen og forsterket av Bill Pullman, Alfre Woodard, Denis O'Hare og Clarke Peters.

HQ

Mandalorianeren og Grogu - 22. mai

Det er en stund siden en ny Star Wars-film har hatt kinopremiere, men i mai i år skal det bli forandring på det. The Mandalorian and Grogu vil bringe den ikoniske krigeren og hans lille Force-svingende allierte til det store lerretet, i et kaotisk eventyr som tar duoen gjennom galaksen langt, langt borte, for å møte trusler, fiender og skurker av alle slag og typer.

HQ

Passenger - 22. mai

Er vi sikre på at det ikke er oktober allerede? Denne mai måned har vært en skikkelig godbit for skrekkfans, og den avsluttes også med et smell. Passenger er et skremmende konsept fra regissør Andre Øvredal, som utforsker hva som skjer med de mange som drar på bilferie hvert år, men som aldri kommer frem til destinasjonen... Filmen følger et ungt par som hjemsøkes av noe forskrudd og ondskapsfullt, og den vil få deg til å frykte landeveien.

HQ

Spider-Noir [Prime Video] - 27. mai

Det er en flott tid å være Spider-Man-fan, for i år kommer en ny sesong av Your Friendly Neighborhood Spider-Man, den etterlengtede storfilmen Spider-Man: Brand New Day, og den mer uvanlige live-action-serien Spider-Noir. Denne fokuserer på Nicolas Cages Ben Reilly, alt ettersom edderkoppvarianten opererer i 1930-tallets New York City og tar seg av kriminelle og gangstere, både som privatetterforsker og nett-svingende helt. Denne filmen, som er tilgjengelig i farger og i et fantastisk svart-hvitt-alternativ, blir Prime Videos store prosjekt i mai.

HQ

Backrooms - 29. mai

Og her kommer en siste skrekkfilm for lykke til! A24 har gitt den talentfulle unge visjonæren Kane Parsons full kreativ kontroll til å gjøre Backrooms-konseptet sitt til en spillefilm, og sluttresultatet er denne forbløffende og foruroligende filmen med Chiwetel Ejiofor og Renate Reinsve i hovedrollene. Premisset handler i hovedsak om hvordan folk blir besatt og fortapt i en rekke merkelige rom i kjelleren på et møbelutstillingslokale.

HQ

Power Ballad - 29. mai

Hva ville du gjort hvis noen ble berømt på grunn av hitlåten din? Det er i praksis premisset for Power Ballad, en komediefilm som følger Paul Rudds Rick, en avdanket bryllupssanger, i hans forsøk på å gjenvinne berømmelsen som Nick Jonas' Danny har høstet fra en låt som ble laget av Rick under en jam-session sent på kvelden.

HQ

Star City [Apple TV] - 29. mai

Apple TV er i ferd med å legge ned For All Mankind, den episke sci-fi-dramaserien som utforsket kappløpet til månen fra USAs synsvinkel. Men når en dør lukkes, åpnes en annen, som det heter, og i mai i år starter Star City, en alternativ fortelling som i stedet retter søkelyset mot Sovjetunionen og hvordan russerne forsøkte å bli den første nasjonen på månen gjennom sitt ambisiøse romprogram.

HQ

Jøss, for en måned. Du får nok å tygge deg gjennom, men hvis du allerede er spent på hva juni 2026 har i vente, kan du holde deg oppdatert, for om noen uker skal vi se hva kinogjengere og strømmetjenestebrukere har å glede seg til.