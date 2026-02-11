Tiden er i ferd med å renne ut i det siste glimtet av Poppy Playtimes femte kapittel

HQ

Neste uke kommer det siste kapittelet av Poppy Playtime, da kapittel 5, kjent som Broken Things, lanseres så snart som 18. februar på PC via Steam og Epic Games Store i første omgang, med konsollutgavene som kommer til sommeren.

Dette kommer til å bli et stort øyeblikk for fans av serien, ettersom det endelig vil sette spillerne opp mot den skremmende Puppet Master, for en avgjørende kamp som enten vil gjøre slutt på marerittet eller se deg endelig bukke under for mørket.

Med lanseringen nesten her, har nå utvikleren MOB Entertainment en annen trailer å dele for det kommende kapittelet, med dette spesielt å gi en dypere smak av gameplayet som vil bli servert i sin helhet. Vi blir fortalt at historien vil ta oss inn i The Prototype's domene for å utforske et nytt nivå av Playtime-anlegget der nye og kjente trusler dukker opp. For å komme forbi utfordringene på din vei, kommer naturligvis GrabPack tilbake, nå med ekstra verktøy og funksjonalitet, for å hjelpe deg med å overvinne gåtene og truslene i butikken.

Du kan se denne nye traileren nedenfor, og følg med for mer på Poppy Playtime: Kapittel 5 - Ødelagte ting, for vi har mye på lager for leserne i lanseringsuken.