Tidenes største Gamescom er klar til å innta Köln neste uke

Årets Gamescom ligger an til å bli den største i messens historie. Arrangørene har bekreftet at messen, som finner sted i Köln i neste uke, vil være vertskap for over 1500 utstillere fra 72 land - mer enn noen gang tidligere. Besøkende kan forvente å utforske svimlende 233 000 kvadratmeter med utstillingsareal, 3000 mer enn den forrige rekorden.

En annen stor endring er at Opening Night Live for første gang vil bli avholdt i Hall 1, med plass til 5000 deltakere og utstyrt med toppmoderne teknologi. Showet, som nok en gang ledes av Geoff Keighley, starter 19. august og vil blant annet by på en ny titt på Call of Duty: Black Ops 7.

Flere av bransjens tungvektere vil være til stede, deriblant Nintendo, Xbox, Bandai Namco, Bethesda, Ubisoft og Sega. Dette understreker den økende betydningen av Gamescom, noe Koelnmesse-sjef Gerald Böse fremhevet i en uttalelse :

"Vi investerer målrettet i ekspansjon, infrastruktur og videreutvikling for å styrke den økonomiske suksessen til våre utstillere ytterligere. Veksten til 233 000 kvadratmeter og rekordhøye registreringstall bekrefter den vedvarende suksessen til hybridkonseptet. Sammen kan vi allerede nå se frem til et mangfold uten sidestykke."

Gleder du deg til årets Gamescom?