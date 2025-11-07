Tider for F1 Brasil GP i Europa og Storbritannia denne helgen (inkludert sprintløp)

HQ

Formel 1 nærmer seg slutten: bare fire løp gjenstår, med Brasil GP denne helgen som det siste før den siste strekningen med tre Grand Prix på rad (Las Vegas 23. november, Qatar 30. november og Abu Dhabi 7. desember). Vil Brasil GP rundt de 4,309 km av Autódromo José Carlos Pace bringe mer klarhet for McLaren-guttene, eller vil Max Verstappen gjøre et nytt sprang i jakten?

Sist gang Lando Nor ris var i Formel 1, var det bare ett poeng opp til teamkamerat Oscar Piastri, og spenningen mellom de to førerne (og fansen som mener at McLaren favoriserer Norris) øker. Verstappen, 26 poeng bak Norris, har tittelen innen rekkevidde mens rivalene er distrahert, men han har ikke råd til noen feiltrinn...

Dermed tegner Brasils Grand Prix i São Paulo til å bli like spennende, spesielt ettersom Verstappen har vunnet løpet i de to siste utgavene. Her er tidene for Brasil GP denne helgen :



Kvalifisering til sprintløpet: Fredag 7. november, 19:30 CET, 18:30 GMT



Sprintløp: Lørdag 8. november kl. 15:00 CET, 14:00 GMT



Grand Prix-kvalifisering: Lørdag 8. november, 19:00 CET, 18:00 GMT



Grand Prix (71 runder): Søndag 9. november, 18:00 CET, 17:00 GMT



Slik ser du Formel 1 Brasil GP

Skal du se Formel 1 GP i Brasil? Her er en liste over kringkastere av Formel 1 i europeiske markeder :



Belgia: RTBF/Play Sports



Danmark: TV3/Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia Sky Italia



Norge Viaplay/ V sport 1



Portugal DAZN



Spania: DAZN DAZN



Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4

