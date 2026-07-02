Tider for Formel 1-løpet i Storbritannia og hvordan du kan se det direkte: en sjanse for Russell og Hamilton?

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Formel 1 drar til Silverstone for det britiske Grand Prix 2026, hvor George Russell vil forsøke å få litt hjelp fra fansen for å fortsette å klatre i rangeringen og innhente lagkameraten Andrea Kimi Antonelli.

De lokale fansene vil være splittet, ettersom Lewis Hamilton også har reelle sjanser til tittelen med Ferrari hvis han utnytter hver eneste mulighet (og har allerede vunnet her ni ganger), og Lando Norris, som vant i fjor, prøver å sikre noen poeng for McLaren.

Det blir et svært spennende Grand Prix, som går av stabelen 3.–5. juli. Det er sprintløp på lørdag, med start kl. 13:00 CEST, 12:00 BST, med kvalifisering kl. 17:00 CEST, 16:00 BST på ettermiddagen, og til slutt Grand Prix på søndag kl. 16:00 CEST, 15:00 BST.

Tidspunkter for Formel 1-løpet i Storbritannia denne helgen:

Fredag 3. juli



F1-trening – 12.30 BST / 13.30 CEST



Sprintkvalifisering – 16.30 BST / 17.30 CEST



Lørdag 4. juli



F1-sprint – kl. 12.00 BST / 13.00 CEST



Kvalifisering – 16:00 BST / 17:00 CEST



Søndag 5. juli



Storbritannias Grand Prix – 15:00 BST / 16:00 CEST



Slik ser du MotoGP direkte i Europa:

Her er en liste over TV-kanaler som sender Formel 1 i Europa, der du kan se helgens F1-løp, Storbritannias Grand Prix



Østerrike: Sky, Servus TV, ORG



Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgia: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia: RTL



Kypros: OmegaTV



Tsjekkia: Nova



Danmark: TV3, Viaplay



Finland: Viaplay



Frankrike: Canal+



Tyskland: Sky, RTL



Hellas: ANT1



Ungarn: M4 MTVA



Italia: Sky



Nederland: Viaplay



Norge: V sport 1, Viaplay



Polen: Eleven Sports



Portugal: DAZN



Spania: DAZN



Sverige: Viaplay



Tyrkia: beIN Sports



Ukraina: Setanta Ukraine



Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)

