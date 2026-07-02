Tider for Formel 1-løpet i Storbritannia og hvordan du kan se det direkte: en sjanse for Russell og Hamilton?
Det britiske Grand Prix-løpet finner sted på Silverstone denne helgen.
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Formel 1 drar til Silverstone for det britiske Grand Prix 2026, hvor George Russell vil forsøke å få litt hjelp fra fansen for å fortsette å klatre i rangeringen og innhente lagkameraten Andrea Kimi Antonelli.
De lokale fansene vil være splittet, ettersom Lewis Hamilton også har reelle sjanser til tittelen med Ferrari hvis han utnytter hver eneste mulighet (og har allerede vunnet her ni ganger), og Lando Norris, som vant i fjor, prøver å sikre noen poeng for McLaren.
Det blir et svært spennende Grand Prix, som går av stabelen 3.–5. juli. Det er sprintløp på lørdag, med start kl. 13:00 CEST, 12:00 BST, med kvalifisering kl. 17:00 CEST, 16:00 BST på ettermiddagen, og til slutt Grand Prix på søndag kl. 16:00 CEST, 15:00 BST.
Tidspunkter for Formel 1-løpet i Storbritannia denne helgen:
Fredag 3. juli
- F1-trening – 12.30 BST / 13.30 CEST
- Sprintkvalifisering – 16.30 BST / 17.30 CEST
Lørdag 4. juli
- F1-sprint – kl. 12.00 BST / 13.00 CEST
- Kvalifisering – 16:00 BST / 17:00 CEST
Søndag 5. juli
- Storbritannias Grand Prix – 15:00 BST / 16:00 CEST
Slik ser du MotoGP direkte i Europa:
Her er en liste over TV-kanaler som sender Formel 1 i Europa, der du kan se helgens F1-løp, Storbritannias Grand Prix
- Østerrike: Sky, Servus TV, ORG
- Landene på Balkan (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgia: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia: RTL
- Kypros: OmegaTV
- Tsjekkia: Nova
- Danmark: TV3, Viaplay
- Finland: Viaplay
- Frankrike: Canal+
- Tyskland: Sky, RTL
- Hellas: ANT1
- Ungarn: M4 MTVA
- Italia: Sky
- Nederland: Viaplay
- Norge: V sport 1, Viaplay
- Polen: Eleven Sports
- Portugal: DAZN
- Spania: DAZN
- Sverige: Viaplay
- Tyrkia: beIN Sports
- Ukraina: Setanta Ukraine
- Storbritannia og Irland: Sky Sports, Channel 4 (høydepunkter)