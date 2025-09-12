Tider og hvordan du kan se 100 meter for menn og kvinner under friidretts-VM i Tokyo

HQ

Friidretts-VM 2025 starter i morgen i Tokyo, med 27 bane-, landeveis-, felt- og kombinasjonsstevner mellom 13.-21. september, på samme sted som mange utøvere kjenner til, siden det var her de olympiske leker i Tokyo i 2021 ble arrangert. Blant alle øvelsene er det få som fanger oppmerksomheten til publikum som 100 meter, den korteste løpedistansen, som virkelig definerer de raskeste mennene og kvinnene på planeten.

Rekordene på 100 meter vil sannsynligvis forbli ubeseiret (Usain Bolt har hatt rekorden i herreklassen siden 2009, 9,58 sekunder, og Florence Griffith-Joyner har hatt den siden 1988, 10,49 sekunder). I VM innehas imidlertid den nåværende rekorden på 100 meter for kvinner av Sha¡Carri Richardson, 10,65, oppnådd i 2023.

Hvem kommer til å vinne i år? Dette er de forventede tidene for 100 meter under friidretts-VM i Tokyo :

Tidsplan for 100 meter for menn

Favorittene på 100 meter for menn er den regjerende verdens- og olympiske mesteren Noah Lyles (USA), Akani Simbine (Sør-Afrika) og Oblique Seville (Jamaica).



Innledende runde: Lørdag 13. september - kl. 11.23 i Tokyo



Heats: Lørdag 13. september - 13:35 CET, 12:35 BST



Semifinaler: Søndag 14. september - 13:43 CET, 12:43 BST



Finale: Søndag 14. september - 15:20 CET, 14:20 BST



Tidsplan for 100 meter for kvinner

Blant favorittene finner vi verdensmester og nåværende rekordholder Sha'Carri Richardson (USA), den olympiske mesteren Julien Alfred (Saint Lucia), Melissa Jefferson-Wodden (USA) og, for siste sesong, 38 år gamle Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica).



Heats: Lørdag 13. september - 11:55 CET, 10:55 BST



Semifinaler: Søndag 14. september - 13:20 CET, 12:20 BST



Finale: Søndag 14. september - 15:13 CEST, 14:13 BST



Hvordan se friidretts-VM 2025

Fans i Europa som abonnerer på HBO Max kan enkelt få tilgang til alle direktesendinger fra friidrettsarrangementer med sportspakken på HBO Max (5 euro per måned), som gir tilgang til EuroSports. I Storbritannia finner du TNT Sports.

De fleste offentlige kringkastere over hele Europa vil også vise utvalgte arrangementer. For eksempel RTVE.es og Teledeporte i Spania. Du finner en komplett guide for hvert land her.

Kommer du til å se friidretts-VM mellom 13.-21. september?