Tider og hvordan du kan se F1 Monaco GP live denne helgen

Monaco Grand Prix er et av de mest berømte Formel 1-løpene. Det er en av de vakreste banene å se på... men ikke spesielt spennende, ettersom gatene er for smale til at det kan skje noe som helst. I år, med nye endringer som tvinger alle førerne til å stoppe to ganger og skifte dekk, kan det bli mer underholdende, spesielt med tanke på hvor tett de tre ledende førerne ligger på hverandre.

Hvis du ikke vil gå glipp av actionen, kan du se alle deler av Monaco Grand Prix 2025 som finner sted denne helgen her:

Tider for Monaco Grand Prix



FP1: Fredag 23. mai kl. 12:30 BST, 13:30 CEST



FP2: Fredag 23. mai kl. 16:00 BST, 17:00 CEST



FP3: Lørdag 24. mai kl. 11:30 BST, 12:30 CEST



Kvalifisering: Lørdag 24. mai kl. 15:00 BST, 16:00 CEST



Race: Søndag 25. mai kl. 14:00 BST, 15:00 CEST



Hvor du kan se Monaco GP direkte

Formel 1 er vanligvis begrenset til betalingskanaler. Dette er en liste over offisielle Formel 1-sendinger i noen europeiske markeder, men du kan sjekke hele listen på F1.com.