Tider og hvordan du ser knockoutkampene i Champions League denne uken
UEFA Champions League begynner utslagsrundene denne uken.
UEFA Champions League knockout-rundene starter denne uken med den første delen av knockout-sluttspillet, fasen før åttedelsfinalene, med lag som Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Juventus, Inter Milan eller Atlético de Madrid, som er tvunget til å spille denne ekstra runden etter å ha mistet ballen i ligafasen.
Det blir åtte kamper, fire på tirsdag og fire på onsdag, der den første dagen byr på en omkamp mellom Real Madrid og Benfica, som for bare to uker siden endte med et av de mest bemerkelsesverdige øyeblikkene i moderne Champions League-historie, da Benfica kvalifiserte seg med en scoring i siste minutt av Real Madrids keeper.
Her er alle Champions League-kampene du kan se denne uken, og hvilke kanaler som sender disse kampene over hele Europa
Champions League-kamper denne uken
Tirsdag 17. februar
- Galatasaray mot Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco mot Paris: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 18. februar
- Qarabağ mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Returkampene i utslagsrunden spilles neste uke, 24. og 25. februar, etterfulgt av trekning 27. februar, med åttendedelsfinaler 10.-11. mars og 17.-18. mars.
Hvor du kan se UEFA Champions League direkte:
- Belgia: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet
- Kroatia: HRT, Arena Sport
- Tsjekkia: TV Nova
- Danmark: Viaplay Viaplay
- Finland: MTV Oy MTV Oy
- Frankrike Canal+
- Tyskland DAZN, Amazon Prime, ZDF
- Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn RTL, Sport 1
- Island: Syn Syn, Viaplay
- Italia: Sky Sky, Amazon Prime
- Nederland Ziggo Sport
- Norge: TV2 Norge TV2 Norge
- Polen Canal+
- Portugal Sport TV, DAZN
- Republikken Irland RTE, Premier Sports, Virgin Media
- Spania: Movistar Movistar+
- Sverige: Viaplay Viaplay
- Türkiye TRT
- Storbritannia TNT Sports, Amazon Prime, BBC