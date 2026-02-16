Tider og hvordan du ser knockoutkampene i Champions League denne uken

HQ

UEFA Champions League knockout-rundene starter denne uken med den første delen av knockout-sluttspillet, fasen før åttedelsfinalene, med lag som Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Juventus, Inter Milan eller Atlético de Madrid, som er tvunget til å spille denne ekstra runden etter å ha mistet ballen i ligafasen.

Det blir åtte kamper, fire på tirsdag og fire på onsdag, der den første dagen byr på en omkamp mellom Real Madrid og Benfica, som for bare to uker siden endte med et av de mest bemerkelsesverdige øyeblikkene i moderne Champions League-historie, da Benfica kvalifiserte seg med en scoring i siste minutt av Real Madrids keeper.

Her er alle Champions League-kampene du kan se denne uken, og hvilke kanaler som sender disse kampene over hele Europa

Champions League-kamper denne uken

Tirsdag 17. februar



Galatasaray mot Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco mot Paris: 21:00 CET, 20:00 GMT



Borussia Dortmund mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 18. februar



Qarabağ mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodø/Glimt mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Returkampene i utslagsrunden spilles neste uke, 24. og 25. februar, etterfulgt av trekning 27. februar, med åttendedelsfinaler 10.-11. mars og 17.-18. mars.

Hvor du kan se UEFA Champions League direkte:



Belgia: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet



Kroatia: HRT, Arena Sport



Tsjekkia: TV Nova



Danmark: Viaplay Viaplay



Finland: MTV Oy MTV Oy



Frankrike Canal+



Tyskland DAZN, Amazon Prime, ZDF



Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn RTL, Sport 1



Island: Syn Syn, Viaplay



Italia: Sky Sky, Amazon Prime



Nederland Ziggo Sport



Norge: TV2 Norge TV2 Norge



Polen Canal+



Portugal Sport TV, DAZN



Republikken Irland RTE, Premier Sports, Virgin Media



Spania: Movistar Movistar+



Sverige: Viaplay Viaplay



Türkiye TRT



Storbritannia TNT Sports, Amazon Prime, BBC

