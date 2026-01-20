Tides of Tomorrow har blitt forsinket til april

HQ

Hvis du har ventet spent på ankomsten av utvikleren Digixarts Tides of Tomorrow, har vi en flekk med dårlige nyheter. Spillet har blitt forsinket og vil ikke lenger komme i februar 2026. Den gode nyheten er at forsinkelsen ikke er spesielt lang, og at spillet nå er planlagt å lanseres et par måneder senere i april.

Den nye datoen er offisielt 22. april, og lanseringen er fortsatt planlagt for PC, PS5 og Xbox Series X/S. Når det gjelder hvorfor spillet ble forsinket, har det blitt delt en uttalelse som du kan se nedenfor, men det generelle poenget er at etter en nylig lukket betatest, har de innsamlede tilbakemeldingene gjort det klart at det kreves ekstra tid for å få spillet i den formen og tilstanden som utvikleren ville være fornøyd med.

"Etter omfattende tilbakemeldinger fra den spillbare demoen Tides of Tomorrow og en pågående lukket beta, har utviklingsteamet bestemt at det er behov for ekstra tid til å svare på innspill fra spillerne og implementere forbedringer. Denne ekstra utviklingsperioden vil bidra til å sikre en best mulig opplevelse av det kommende fortellingsdrevne eventyret."

Tides of Tomorrow kommer fra teamet bak Road 96 og er en narrativ, valgfokusert opplevelse som handler om å forsøke å overleve i en verden til havs. Selv om lanseringen nå er rundt tre måneder unna, kan du få en tidlig smakebit ved å sjekke ut den tilgjengelige demoen.

Er du spent på Tides of Tomorrow?