Tides of Tomorrow lanseres ikke på Nintendo Switch fordi det er "grafisk mer ambisiøst"

Digixarts neste narrativtunge eventyrspill, Tides of Tomorrow, lanseres senere denne måneden den 22. april på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og du lurer kanskje på hvorfor prosjektet ikke kommer til Nintendo Switch 1 eller 2? I så fall spurte vi om dette med utvikleren som en del av et nylig intervju.

I det fullstendige intervjuet med spillregissør Adrien Poncet, der vi også diskuterer AI som brukes i spillutviklingen, historiens varighet og hvorfor Tides of Tomorrows karakterer fortjener å bli snakket mer om, kom vi også kort inn på Nintendo-plattformfraværet.

Poncet fortalte oss at dette skyldes at Tides of Tomorrow er mer ambisiøst enn Road 96, og at dette kommende prosjektet bruker teknologi som rett og slett ikke er lett å støtte på Switch 1- eller 2-systemer.

"Spillet er grafisk mer ambisiøst enn vårt forrige spill Road 96. Vi bruker også Unreal Engine 5 med Lumen og Nanite, som ikke er lett kompatible med Nintendo Switch. Så vi har fokusert på PS5- og Xbox-serien inntil videre."

Dette utelukker helt klart ikke en eventuell Switch 1- eller 2-utgave for spillet, men ikke hold pusten for en.