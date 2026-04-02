Tides of Tomorrow- og Road 96-utvikleren Digixart har "mange etiske problemer med AI"

Etter hvert som kunstig intelligens får en stadig større plass i det moderne samfunnet, blir spørsmålet om hvordan teknologien brukes i kreative verk stadig viktigere. Med Tides of Tomorrow på trappene senere i april, som er det neste narrativtunge eventyret fra Digixart, utvikleren av Road 96, spurte vi studioet om hvordan de tilnærmer seg bruk av AI i spillproduksjon.

I et intervju med spillregissør Adrien Poncet, som du kan lese i sin helhet for å få mer informasjon om tittelens varighet, flerspillerfokuserte Story-Link-funksjon og fraksjonsimplementering, snakket vi også om hvordan Digixart inkorporerer AI og hvordan de synes teknologien er etisk problematisk.

"Vi har mange etiske problemer med AI. Spillene våre inneholder ingen generativ AI i det endelige produktet. Vi bruker noe kunstig intelligens som produksjonsverktøy, ikke til kunst (aldri!), men mest til programmeringsstøtte eller for å automatisere tidkrevende oppgaver som dataanalyse. Vi har også brukt tekst-til-tale-teknologi for å få NPC-ene til å si dialogreplikkene våre mens vi itererer på historien, før vi erstatter dem med faktiske stemmeskuespillere!"

En beundringsverdig holdning, uten tvil. Du kan snart spille Tides of Tomorrow, ettersom spillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S 22. april.