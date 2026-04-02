Tides of Tomorrow vil ta deg rundt 10-15 timer å fullføre

Et av de mest etterlengtede spillene i april kommer fra teamet bak Road 96, da Digixart er klar til å lansere Tides of Tomorrow så snart som 22. april. Spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S, og vi fikk nylig sjansen til å snakke med spillregissør Adrien Poncet for å lære mer om prosjektet, blant annet hvor lang tid det vil ta før spillerne ser rulleteksten begynne å rulle.

"En gjennomspilling tar mellom 10 og 15 timer, avhengig av hvor mye du utforsker og hvor mange nivåer du spiller (mange av dem er valgfrie)," fortalte Poncet oss, og la dermed grunnlaget for et eventyrspill med et mer rimelig tempo, som er lengre og mer ambisiøst sammenlignet med Road 96-serien.

Dette er imidlertid ikke en fast og idiotsikker forventning om varighet, ettersom Poncet også fortalte oss at spillets lengde avhenger av hvordan du spiller Tides of Tomorrow.

"Hvis du har mindre tid og vil oppleve hovedhistorien, kan du fullføre spillet ganske raskt. Men hvis du vil dykke dypt inn i spillets verden, finne alle hemmelighetene og lese alle dokumenter som kan inspiseres, har du mye å glede deg over!"

Hvis du vil vite mer på Tides of Tomorrow, kan du lese vår siste forhåndsvisning av spillet, og ta en titt på hele intervjuet med Poncet, der vi også snakker om Story-Link-funksjonen, studioets holdning til AI og hvorvidt en Nintendo Switch 2-utgave noen gang kan bli en realitet.