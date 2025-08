Tides of Tomorrows historiefortelling ser enda mer ambisiøs ut i ny trailer

HQ

DigixArt's Tides of Tomorrow fikk en ny trailer på THQ Nordic Showcase i kveld, som dykker dypere inn i denne unike verdenen og den utrolig ambisiøse måten å fortelle en historie i et spill på. Hvis du ikke er klar over det, lar Tides of Tomorrow deg og andre spillere påvirke verden på en måte som vil bli sett av andre.

I traileren får vi høre at du kan følge stier som er satt av dine venner, streamere eller fremmede for å prøve å finne kuren mot en sykdom som kan føre til menneskehetens undergang. Valgene du tar, stedene du drar til, vil påvirke verden i stor grad, og kan gjøre andres spillgjennomgang helt annerledes.

På slutten av traileren fikk vi også en titt på et nytt sted i Tides of Tomorrow. Det er på denne festflåten at Dance of the Dead finner sted. En begivenhet der folk bokstavelig talt danser til de faller om. Det viser at selv om solen skinner og verdenen på Tides of Tomorrow er full av lyse farger, er det et mørke som lurer rett under overflaten.